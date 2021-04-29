الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة لمدة 6 أيام

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا عن الظواهر الجوية المتوقعة من الجمعة 30 إبريل، وحتى الأربعاء 5 مايو 2021.





وأوضح البيان، أنه يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.





يوم الجمعة 30 إبريل: ستشهد البلاد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد..





يوم السبت 1 مايو: ستشهد البلاد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.





يوم الأحد 2 مايو: ستشهد البلاد نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.





يوم الإثنين 3 مايو: ستشهد البلاد نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.





يوم الثلاثاء 4 مايو: ستشهد البلاد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.





يوم الأربعاء 5 مايو: ستشهد البلاد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



