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رفع العلم الإثيوبي على دير السلطان القبطي التابع للكنيسة المصرية.. "فيديو"

الخميس 29/أبريل/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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رفع الرهبان الإثيوبيين، العلم الإثيوبي على دير السلطان القبطي، في اختراق واضح للوضع الراهن داخل دير السلطان القبطي.

وقام نيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والأباء الرهبان والشعب القبطي بالاعتصام أمام الدير لحين إنزال العلم، لكن لم ينصاع الأحباش لأمر الأنبا أنطونيوس مطران القدس بالحفاظ على الوضع الراهن وإنزال العلم مدعومين بقوات الأمن، ومازال الاعتصام مستمرا.
 

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