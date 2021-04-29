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الشهيد الــ496.. "الأطباء" تنعي استشاري تخدير علي المعاش

الخميس 29/أبريل/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة عزة عبد المنعم الفقي، استشاري تخدير علي المعاش، والتي توفيت إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة إلى أن الشهيدة الدكتورة عزة عبد المنعم الفقي، الطبيب رقم الــ(496)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.


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