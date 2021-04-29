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الري: جارٍ تنفيذ 6 عمليات للحماية من أخطار السيول بمدن محافظة جنوب سيناء

الخميس 29/أبريل/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أعلنت الادارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء أنه جارٍ تنفيذ 6 عمليات للحماية من أخطار السيول بمدن محافظة جنوب سيناء مؤكدة أنه جاري تنفيذ عملية حماية مدينة طابا بنسبة تنفيذ 79% ومدينة الطور بنسبة تنفيذ 93.5% ووادي وردان بمدينة رأس سدر بنسبة تنفيذ 60% ووادي غرندل بمدينة رأس سدر وأبو زنيمة بنسبة تنفيذ 75% ووادي بعبع لحماية مدينة أبو رديس وبلغت نسبة تنفيذ إنشاء قناة صناعية 19%.

وقالت وزارة الموارد المائية والري - في بيان لها - إنه تم الانتهاء من تنفيذ عملية حماية الترابين بمدينة نويبع وجميع الأعمال تسير وفقا للبرنامج الزمني المقرر، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء التابعة لقطاع المياه الجوفية.

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وزارة المائية والري جنوب سيناء اخطار السيول

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