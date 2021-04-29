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الري: جارٍ تنفيذ 6 عمليات للحماية من أخطار السيول بمدن محافظة جنوب سيناء
الخميس 29/أبريل/2021 - 03:09 م
مصطفى الملاح
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أعلنت الادارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء أنه جارٍ تنفيذ 6 عمليات للحماية من أخطار السيول بمدن محافظة جنوب سيناء مؤكدة أنه جاري تنفيذ عملية حماية مدينة طابا بنسبة تنفيذ 79% ومدينة الطور بنسبة تنفيذ 93.5% ووادي وردان بمدينة رأس سدر بنسبة تنفيذ 60% ووادي غرندل بمدينة رأس سدر وأبو زنيمة بنسبة تنفيذ 75% ووادي بعبع لحماية مدينة أبو رديس وبلغت نسبة تنفيذ إنشاء قناة صناعية 19%.
وقالت وزارة الموارد المائية والري - في بيان لها - إنه تم الانتهاء من تنفيذ عملية حماية الترابين بمدينة نويبع وجميع الأعمال تسير وفقا للبرنامج الزمني المقرر، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء التابعة لقطاع المياه الجوفية.
وقالت وزارة الموارد المائية والري - في بيان لها - إنه تم الانتهاء من تنفيذ عملية حماية الترابين بمدينة نويبع وجميع الأعمال تسير وفقا للبرنامج الزمني المقرر، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء التابعة لقطاع المياه الجوفية.
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