"الأورمان" توزع لحوم 5 عجول على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة (صور)



قامت جمعية الأورمان بالبحيرة برئاسة عادل درغام، بذبح عدد ٥ عجول وتوزيع لحومهم بالمجان على الأسر الأولي بالرعاية بقرى أبو حمص وكفر الدوار وكوم حمادة وأبوالمطامير وغرب النوبارية والرحمانية والمحمودية وحوش عيسى وبدر، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا والعمل على تلبية احتياجاتهم.



وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلي جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة في الأعياد والمناسبات.



مشيدا بالدور الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهادف القرى الأكثر احتياجًا، وتكثيف المساعدات بها، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.