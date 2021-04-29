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نور اللبنانية تنفرد بنجمة الجماهير في سرقة مجوهرات خمس نجوم

الخميس 29/أبريل/2021 - 03:11 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نور اللبنانية تنفرد بنجمة الجماهير في سرقة مجوهرات خمس نجوم

بخلاف المعتاد في الحلقات السابقة من برنامج المقالب خمس نجوم، انفردت النجمة نور اللبنانية بتدبير مقلب الحلقة الـ18 التي كانت ضحيتها نجمة الجماهير نادية الجندي في موقف محرج تصبح فيه متهمة بسرقة مجوهرات ثمينة.

فكرة الحلقة أن تقوم نور باستدراج نجمة الجماهير لمتجر مجوهرات فخم لتقديم إعلان لصالحه، ثم تمثل واحدة من فريق البرنامج دور زبونة تقوم بسرقة خاتم من الماس باهظ الثمن، وعند اكتشاف اختفائه تتوجه أصابع الاتهام لنادية الجندي، وعلى عكس المتوقع لم تكن نجمة الجماهير ضحية سهلة، بل أظهرت تماسكًا ولياقة بدنية للدفاع عن سمعتها، حتى خروج فريق البرنامج ليكشف لها الخدعة.

وفي حلقات سابقة شاركت نور في استدراج صابر الرباعي وهيفاء وهبي في مضمار سباق السيارات، وكذلك نوال الزغبي في نزهة نيلية انتهت بحريق، إضافة لحلقة نادية الجندي التي قدمتها نور وحدها بدون باقي فريق نجوم البرنامج
وتشارك نور حاليًا في مسلسل ضل راجل مع النجوم ياسر جلال، نيرمين الفقي ومحمود عبد المغني والمخرج أحمد صالح، وتقدم فيه دور طبيبة يقودها حسها الإنساني إلى تقديم يد المساعدة لأب يبحث عن حق ابنته التي ترقد بالمستشفى بعد تعرضها لجريمة.

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