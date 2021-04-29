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تعديلات بالجملة في تشكيل الاهلي لمواجهة الجونة

الخميس 29/أبريل/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء بعض التعديلات في تشكيل الفريق ضد الجونة، بالدوري العام.

ومن المنتظر أن يعيد موسيماني، محمد هاني بشكل أساسي في الجبهة اليمنى، خلال اللقاء مع عودة أحمد رمضان بيكهام إلى دكة البدلاء.

وكان هاني عاد من الإصابة التي لحقت به، وشارك في جزء من مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف وحيد.

كما استقر المدير الفني على الاحتفاظ بخدمات أحمد نبيل كوكا في الجبهة اليسرى بشكل أساسي بعدما ظهر بمستوى مميز خلال المباريات التي شارك فيها، على أن يتواجد محمود وحيد على دكة البدلاء، خاصةً أنه عاد من إصابة طويلة.

ويلتقي الأهلي نظيره الجونة، مساء غدٍ الجمعة على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر بالدوري المصري الممتاز.

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موسيمانى الدوري المصري الجونة الاهلي

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