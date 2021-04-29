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قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد غرناطة في الدوري الاسباني
الخميس 29/أبريل/2021 - 03:01 م
محمد أيمن
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تقام اليوم الخميس مباراة برشلونة ضد غرناطة والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.
ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساسعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
تُنقل مواجهة الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق الرياضي الكبير رؤوف خليف حيث تعتبر القناة القطرية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الليجا.
في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة أيضاً عبر قناة مكسبي الفضائية على النايل سات عبر التردد 11411 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4 ومعدل الترميز 27500.
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