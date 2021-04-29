براءة مسؤولين سابقين بـ"الصحة" من صرف حافز 300%؜ للأطباء المعاد توزيعهم بالمخالفة

برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الصحة بقنا سابقًا، ومدير إدارة الشئون المالية، من تهم التأشير علي جواز صرف حافز ٣٠٠٪؜ للأطباء المعاد توزيعهم بالمستشفى الجامعي بالمخالفة للوائح.





صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.





ونسبت النيابة الإدارية للمحالين المساس بحق من حقوق الدولة المالية، بأن أشرا على خطاب الإدارة الصحية بقنا رقم 412 المحرر عام ٢٠١٢ بجواز صرف حافز 300% المقرر بالقرار الوزاري رقم 700 لسنة2011 للأطباء المعاد توزيع تكليفهم بالمستشفى الجامعي بقنا بالمخالفة للمنشور الدوري رقم 20 لسنة 2011 مما أدى إلى صرف هذا الحافز لهم خلال الفترة من أبريل حتى مايو 2013 بإجمالي مبلغ (224987.2 جنيها) بالمخالفة للتعليمات.





وتعود بداية الواقعة بورود بلاغ للنيابة الإدارية لمديرية الصحة بقنا بشأن ما تضمنته شكوى طبيب بالإدارة الصحية بنجع حمادي، تضرره من المختصين بمديرية الصحة بقنا لخصمهم الحافز المقرر بالقرار رقم 700 لسنة 2011 من مستحقاته حال إعادة توزيع تكليفه على المستشفى الجامعي بقنا على الرغم من صرف ذات الحافز لأقرانه من الأطباء بالمخالفة للتعليمات.



