جمال سليمان عن هبة عبد الغني :"إضافة رائعة لمسلسل الطاووس ومشاهدي معها أقل مما كنت أتمنى"





تخوض الفنانة هبة عبد الغني، السباق الرمضاني الحالي، بالعديد من الأعمال الدرامية على رأسها مسلسل "الطاووس" الذي يقوم ببطولته النجم العربي جمال سليمان، كما تشارك في مسلسل"موسي"، بطولة الفنان محمد رمضان، وتقدم في كلا منهما شخصية مختلفة تماما عن الأخرى.

تألقت هبة في كلا من العملين، بشهادة الجميع جمهور ونجوم، وتجسد في مسلسل"الطاووس" شخصية سمية، الشقيقة الكبرى لأمنية سهر الصايغ، بينما تقدم في مسلسل "موسي"شخصية بخيتة، وهي مرآة صعيدية تقف بجوار جد موسي، الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رمضان.

حصدت هبة عبد الغني العديد من الأشادات النقدية بعد مرور أسبوعين على عرض المسلسلين، سواء من قبل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، أو من قبل النجوم، حيث أشاد بها كلا من النجم العربي جمال سليمان، قائلا :"هبة عبد الغني إضافة رائعة لمسلسل "الطاووس" ومشاهدي معها أقل ما كنت أتمنى"، وأكدت سهر الصايغ على هذا الكلام، قائلة" أكثر من كدة كمان"، وأشاد أيهاب فهمي والسيناريست محمد الشواف، قائلا:"أنتي نجمة حقيقة"، هذا الي جانب العديد من تعليق الجمهور أبزرها:"انتبهوا لهذه النجمة، فهي موهبة حقيقة، وأداءها مبهر من ممثلة ثقيلة فنيا"، وغيرها العديد من التعليقات التي تشيد بأدائها في رمضان الحالي.



يشار إلي أن مسلسل " الطاووس"، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ،هبة عبد الغني، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، ، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

بينما مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، هبة عبد الغني، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.