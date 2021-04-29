اشتباكات عنيفة على الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان

أعلن المركز الصحفي لخدمة الحدود القرغيزية، اليوم الخميس، عن اندلاع اشتباكات بين الوحدات العسكرية على حدود قرغيزستان وطاجيكستان.

وذكرت وسائل إعلامية، أن الاشتباكات العنيفة تخللها إطلاق نار في المنطقة الحدودية بين طاجيكستان وقرغيزستان.

وبحسب وكالة "نوفوستي"، أعلنت وزارة الصحة القرغيزية عن وفاة مواطن قيرغيزي وإصابة 16 آخرين إثر الاشتباكات.

وبحسب مصادر مطلعة، اندلعت اشتباكات يوم الأربعاء بين السكان المحليين على الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان، بعد أن قام الجيش الطاجيكي بتركيب كاميرات مراقبة على عمود كهربائي بالقرب من نقطة توزيع المياه في جولوفني. وتقع في منبع القنوات التي تغذي خزان تورتكول في إقليم قيرغيزستان.