Advertisements

عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد غرناطة في الليجا

الخميس 29/أبريل/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

تقام اليوم الخميس مواجهة برشلونة ضد غرناطة والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني.

تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية وتُنقل فيه عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها رؤوف خليف.

في الوقت الذي ستكون فيه المباراة متاحة عبر 13 قناة أخرى وهي :-


Sky Sports Main Event UK
TV2 Sport Premium 1 HD
Diema Sport 2 HD
SuperSport Maximo 1
Idman Azerbaycan
beIN Sports HD 1 English
Sky Sports Ultra HD (4K)
RMC Sport 1
Premier Sport HD Slovakia
Sky Sports Premier League UK
beIN Sports Connect
S Sport 1 HD
SuperSport LaLiga HD

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غرناطة برشلونة الدوري الاسباني

أخبار تهمك

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 20 ساعة

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 21 ساعة

التفاصيل الكاملة.. ريال مدريد يغلق صفقة ألابا رسميا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

دفعة قوية لتشيلسي قبل مواجهة ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

رد فعل الخطيب بعد استمرار موسيماني مع الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 16 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

محمد شريف يحسم موقفه من الاحتراف الأوروبي

منذ ساعة و 23 دقيقة

سيرحل عن الزمالك.. الغندور الكشف عن وجهة فرجاني ساسي المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ يومين

بشكتاش يفاوض نجم الأهلي.. والزمالك يقترب من حسم اول صفقاته

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا اليوم الأربعاء 8 / 1 / 2020 والقنوات الناقلة لها بكأس الرابطة الإنجليزية

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد أرسنال

17 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة تشيلسي ضد برايتون في الدوري الانجليزي

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الاسباني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:22 ص

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:45 ص

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

08:22 ص

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

11:46 م

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

11:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى