Advertisements
عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد غرناطة في الليجا
الخميس 29/أبريل/2021 - 03:01 م
محمد أيمن
Advertisements
تقام اليوم الخميس مواجهة برشلونة ضد غرناطة والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني.
تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية وتُنقل فيه عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها رؤوف خليف.
في الوقت الذي ستكون فيه المباراة متاحة عبر 13 قناة أخرى وهي :-
Sky Sports Main Event UK
TV2 Sport Premium 1 HD
Diema Sport 2 HD
SuperSport Maximo 1
Idman Azerbaycan
beIN Sports HD 1 English
Sky Sports Ultra HD (4K)
RMC Sport 1
Premier Sport HD Slovakia
Sky Sports Premier League UK
beIN Sports Connect
S Sport 1 HD
SuperSport LaLiga HD
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements