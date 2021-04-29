عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد غرناطة في الليجا





تقام اليوم الخميس مواجهة برشلونة ضد غرناطة والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني.





تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية وتُنقل فيه عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها رؤوف خليف.





في الوقت الذي ستكون فيه المباراة متاحة عبر 13 قناة أخرى وهي :-









Sky Sports Main Event UK

TV2 Sport Premium 1 HD

Diema Sport 2 HD

SuperSport Maximo 1

Idman Azerbaycan

beIN Sports HD 1 English

Sky Sports Ultra HD (4K)

RMC Sport 1

Premier Sport HD Slovakia

Sky Sports Premier League UK

beIN Sports Connect

S Sport 1 HD

SuperSport LaLiga HD