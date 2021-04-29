نادر السيد يعلق على إنضمام نجله لقائمة الزمالك





علق نادر السيد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك ومنتخب مصر على إنضمام نجله أحمد نادر السيد لقائمة القلعة البيضاء لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري.





وقال نادر السيد عبر برنامج النجوم في رمضان مع ريهام سويلم أن وجود أحمد نجله في قائمة الزمالك خطوة هامة للغاية في مسيرته الرياضية مضيفًا إلى أن إنضمامه جاء بسبب مجهوده طوال الفترة الماضية.





وأضاف:" لابد ان يعرف جيدًأ قيمة المكان الذي يلعب فيه بالإضافة إلى ضرورة أن يتحمل المسئولية خاصةً وأن إختياره جاء من الجهاز الفني للفريق وبات الآن على الطريق الصحيح.





وعن وجود حراس كبار في الفريق، قال ان تواجد ثلاث حراس على مستوي كبير من الممكن أن يكون نقمة أو نعمة، نعمة في حال اطمئنان الجهاز الفني على مركز الحراس، ونقمة لان هناك رغبة كل حارس في المشاركة.



