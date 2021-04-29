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يترأسها "البابا تواضروس".. كل ما تريد معرفته عن صلوات لقان خميس العهد

الخميس 29/أبريل/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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بالتزامن مع احتفال المسيحيين بخميس العهد، ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، صلوات لقان خميس العهد، التي يصليها في دير الشهيد مارمينا بمريوط.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن صلوات لقان خميس العهد.

١. أقيمت صلوات لقان خميس العهد، التي يصليها قداسة البابا تواضروس الثاني في دير الشهيد مارمينا بمريوط.

٢. ويشارك في الصلوات، نيافة الأنبا كيرلس أفا مينا أسقف ورئيس الدير، ونيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، ومجمع رهبان الدير.

٣. يحتفل المسيحيون بخميس العهد، وهو يوم اجتماع "السيد المسيح" مع تلاميذه لتناول العشاء الأخير، حيث قام عن المائدة وغسل لهم أرجلهم بمن فيهم "يهوذا" الذي سلمه لجماعة اليهود تمهيدًا لصلبه.

٤. وتعتبر كلمة "لقان" اسم الوعاء الذى توضع فيه المياه فيُصَلَّى عليها لتقديسها فتصبح مياهًا فيها نعمة خاصة وقوة روحية للبركة، ويرشم بها الأب الكاهن المصلين، وينال قسطًا منها من يرغب، للبركة له ولأسرته ولبيته.

٥. رتبت الكنائس تقليد الصلاة على مياه تُسمى "صلاة اللقان"، وبعد الصلاة يقوم الآباء الكهنة والأساقفة بغسل أرجل جميع الشعب.

٦. ويقوم الكاهن في لقان خميس العهد، بغسل أرجل الحاضرين تطبيقًا لما طلبه السيد المسيح من تلاميذه في مثل هذا اليوم عقب قيامه بغسل أرجلهم.

٧. وتقام صلاة اللقان في ثلاث مناسبات كنسية هي عيد الظهور الإلهي (الغطاس)، وخميس العهد، وعيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس (عيد الرسل).

٨. وهي صلوات موضوعة بترتيب يتشابه مع ترتيب صلوات القداس الإلهي.

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