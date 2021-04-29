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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد روما في الدوري الأوروبي

الخميس 29/أبريل/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم الخميس مواجهة مانشستر يونايتد ضد روما والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

تُنقل المواجهة بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق الكبير سوار الذهب حيث تعتبر مجموعة القنوات القطرية الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الأوروبي.

في الوقت الذي تُنقل فيه المباراة عبر القنوات التالية :-

RTVS 2
Sport 1 Hungary
Sky Sport Uno Italia
Gol TV spain
Canvas
CT Sport
Sport TV2 Potugal
RTS 1 Serbia
Kanal 9 Sweden
Arena Sport 1 HD Serbia
BNT 1 HD bulgaria
Digi Sport 1 HD Romania
beIN Sports HD 1 English
Futbol 1 HD
BT Sport 2 HD
Match Football 2
Cosmote Sport 1 HD
SuperSport HD 2 alb
ESPN 2 Nederland HD
6`eren
Arena Sport 3 HD Croatia
beIN Sports HD 4 TR
Match! TV
TV8 Italia

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الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد الدوري الاوروبي أرسنال

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