القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد روما في الدوري الأوروبي





تقام اليوم الخميس مواجهة مانشستر يونايتد ضد روما والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





تُنقل المواجهة بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق الكبير سوار الذهب حيث تعتبر مجموعة القنوات القطرية الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الأوروبي.





في الوقت الذي تُنقل فيه المباراة عبر القنوات التالية :-





RTVS 2

Sport 1 Hungary

Sky Sport Uno Italia

Gol TV spain

Canvas

CT Sport

Sport TV2 Potugal

RTS 1 Serbia

Kanal 9 Sweden

Arena Sport 1 HD Serbia

BNT 1 HD bulgaria

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

Futbol 1 HD

BT Sport 2 HD

Match Football 2

Cosmote Sport 1 HD

SuperSport HD 2 alb

ESPN 2 Nederland HD

6`eren

Arena Sport 3 HD Croatia

beIN Sports HD 4 TR

Match! TV

TV8 Italia