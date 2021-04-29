طقس شديد الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، حيث تشهد البلاد ارتفاع ملحوظ في بدرجات الحرارة.





وحذرت، في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة مما تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.





وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.





وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء فيما يكون طقس حار على السواحل الشمالية.





وتتوقع الهيئة، أن يسود ليلا طقس معتدل على كافة محافظات الجمهورية.





وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الجمعة، حيث تشهد البلاد نشاطا للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر وربع إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية جنوبية شرقية الي شمالية غربية اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلا ربع الي مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية.



