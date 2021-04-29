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الاتفاق السعودي يدرس تمديد عقد مبولحي موسمين

الخميس 29/أبريل/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يدرس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي تمديد عقد حارس المرمى الجزائري رايس مبولحي لمدة موسمين وذلك بعدما قدم مستويات جيدة للغاية مع الفريق.

وقالت صحيفة " الرياضية " السعودية عبر موقعها الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت أن الإدارة تدرس الإحتفاظ بخدمات مبولحي حيث سيتم الجلوس مع وكيله لتمديد العقد الذي ينتهي بنهاية العام القادم.

وأكدت أن المدافع كارول ميتش سيكون أول الراحلين عن الوحدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة وذلك بسبب عدم قناعة خالد العطوي المدير الفني بخدماته.

يذكر أن الاتفاق يحتل المركز الخامس برصيد 38 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

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مبولحي الدوري السعودي الاتفاق السعودي

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