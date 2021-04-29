خبراء يحذرون من إصابات كورونا في الهند

حذر خبراء الصحة العامة، اليوم الخميس، من أن الانفجار الهائل لأعداد الإصابات بفيروس كورونا في الهند يشكل خطرا حقيقيا على بقية دول العالم ويهدد خطط التطعيم الطموحة في الدول الغربية.

وقال الخبراء: "كلما زاد انتشار الفيروس، زادت فرص تحوره وخلق متغيرات يمكن أن تقاوم اللقاحات الحالية في نهاية المطاف، مما يهدد بتقويض تقدم البلدان الأخرى في احتواء الوباء".

وأضاف الخبراء، أن عدد الحالات الجديدة يرتفع إلى مستويات قياسية كل يوم، مما يخلق أزمة وطنية ذات تداعيات عالمية، خاصة وأن زيادة الانتشار يعني زيادة فرص التحور.