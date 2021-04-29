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رئيس قضايا الدولة يهنئ السيسي بعيد العمال

الخميس 29/أبريل/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون، أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد العمال تلك المناسبة التي نقدر فيها جميعا عمال مصر الأوفياء الذين على سواعدهم الفتية تبنى الدولة المصرية الحديثة والمستقبل الأفضل للبلاد.

وجاء في التهنئة، نسأل المولي عز وجل ان يحقق عمال مصر ما يصبو إليه الرئيس من تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم من تقدم وازدهار وتنمية في شتى المجالات وجميع مناحي الحياة حفظ الله مصر وقيادتها الوفية الأبية وعمالها ورجالها المخلصين ووفقنا جميعًا لبناء مصر الحديثة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

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