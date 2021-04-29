تركيا تعلن عن إجراءات أشد صرامة لمواجهة كورونا

أعلنت السلطات التركية، اليوم الخميس، بدء إغلاق وطني يستمر لثلاثة أسابيع في وقت لاحق، اليوم الخميس، وسيكون هذا الإغلاق هو الأشد صرامة في البلاد منذ ظهور فيروس كورونا بها.

وتشمل الإجراءات إغلاق المدارس ومراكز التسوق وتقييد السفر بين المدن، ستبدأ في السابعة من مساء اليوم 1600 بتوقيت غرينتش وتستمر دون انقطاع حتى الساعة الخامسة من صباح يوم السابع عشر من مايو.

وكانت وسائل إعلام محلية، رصدت توافد الأفراد على محطات الحافلات لمغادرة اسطنبول، أكبر مدن البلاد.