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مواعيد مباريات بيراميدز في الدوري

الخميس 29/أبريل/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من اتحاد الكرة بشأن تحديد مواعيد مبارياته في الدوري الممتاز بداية من الجولة ٢٢ وحتى الجولة ٣٤ والأخيرة.

وجاء تحديد المواعيد على النحو التالي: 

الجولة ٢٢ يوم ١٩ مايو .. الإنتاج الحربي * بيراميدز .. استاد السلام .. الساعة ٥ مساء 

الجولة ٢٤ يوم ٢٧ مايو .. المقاولون العرب * بيراميدز .. استاد الجبل الأخضر .. الساعة ٥ مساء 

مؤجلات الجولة ٢٣ يوم ١ يوليو .. بيراميدز * البنك الأهلي .. استاد الدفاع الجوي .. الساعة ٥ مساء 

الجولة ٢٧ يوم ٥ يوليو .. الأهلي * بيراميدز .. استاد السلام .. الساعة ٩ مساء 

الجولة ٢٨ يوم ٩ أغسطس .. بيراميدز * انبي .. استاد الدفاع الجوي .. الساعة ٥ مساء 

مؤجلات الجولة ٢٥ يوم ١٣ أغسطس .. بيراميدز * الإسماعيلي ..  استاد الدفاع الجوي .. الساعة ٩ مساء 

مؤجلات الجولة ٢٦ يوم ١٧ أغسطس .. بيراميدز * سموحة .. استاد الدفاع الجوي .. الساعة ٥ مساء 

الجولة ٢٩ يوم ٢١ أغسطس .. طلائع الجيش * بيراميدز ..  استاد جهاز الرياضة .. الساعة ٥ مساء 

الجولة ٣٠ يوم ٢٥ أغسطس .. بيراميدز * المصري ..  استاد الإسكندرية .. الساعة ٧ مساء 

الجولة ٣١ يوم ١٠ سبتمبر .. الجونة * بيراميدز .. استاد خالد بشارة بالجولة .. الساعة ٧ مساء 

الجولة ٣٢ أحد يومي ٢١ أو ٢٢ سبتمبر .. بيراميدز * أسوان .. استاد الدفاع الجوي 

الجولة ٣٣ أحد يومي ٢٥ أو ٢٦ سبتمبر .. مصر المقاصة * بيراميدز .. استاد الجبل الأخضر 

الجولة ٣٤ أحد يومي ٢٩ أو ٣٠ سبتمبر .. بيراميدز * غزل المحلة .. استاد الدفاع الجوي

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