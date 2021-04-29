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عاجل.. اتحاد الكرة يكشف عن موعد السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

الخميس 29/أبريل/2021 - 04:02 م
الاهلي
الاهلي
محمد جمال
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش فى اللقاء الذي سبجمع الفريقين على اللقب المحلي من الموسم الماضي.

موعد السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش 

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش على لقب كأس السوبر المصري يوم 1/7/2021 يوليو المقبل فى تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وكان الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز بلقب بطولة الدوري المصري وكأس مصر الموسم الماضي على حساب طلائع الجيش ولكن لوائح لجنة المسابقات بالجبلاية قررت أن لقاء السوبر المصري سيكون بين بطل ووصيف الكأس وهو ما يجمع بين الأهلي وطلائع الجيش.

ويذكر أن النادى الأهلى يستعد لمواجهة فريق الجونة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز غدًا.

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طلائع الجيش رياضة السوبر المصري الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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