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بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

الخميس 29/أبريل/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد اليوم الخميس بشرى سارة وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي ينتظرها الفريق الملكي ضد تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني للملكي لن يكون قادرًا على إقحام كارفخال الذي تأكد غيابه لنهاية الموسم بسبب الإصابة فيما تحوم الشكوك حول لحاق ميندي وفالفيردي بالمباراة.

في الوقت الذي إنضم فيه ناتشو لقائمة الغائبين عن مران الريال بعد الكدمة التي تعرض لها ضد البلوز في مواجهة الذهاب ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه.

في الوقت الذي تكمن فيه المفاجأة السارة هي إمكانية لحاق سيرجيو راموس قائد الملكي في مواجهة تشيلسي المصيرية والتي يحتاج فيها الريال إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة أكبر من 1-1 للعبور للنهائي.

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