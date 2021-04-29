2 % ارتفاع في صادرات مصر من الصناعات الغذائية في الربع الأول

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الربع الأول من عام 2021 لتبلغ حوالي 977 مليون دولار محققة نسبة نمو بلغت 8% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020 والتي بلغت 908 ملايين دولار .





وأشار المجلس في بيان له اليوم /الخميس/ إلى أن صادرات شهر يناير 2021 بلغت حوالي 293 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 محققة نسبة نمو قدرها 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، فيما بلغت صادرات شهر فبراير حوالي 344 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 17%، كما بلغت صادرات شهر مارس 2021 حوالي 340 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020، منوها بأن صادرات شهر فبراير تعد أعلى قيم للصادرات خلال أشهر الثالث الأولى من 2021 .





وأضاف المجلس أن الدول العربية تصدرت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الأول من عام 2021 بقيمة 561 مليون دولار تمثل 57% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 11%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 152 مليون دولار محقق نسبة نمو 24% وتمثل 16% من إجمالي الصادرات،والدول الافريقية غيرالعربية بقيمة 77 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 17%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 48 مليون دولار ،وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 24%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 139 مليون دولار والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة تراجع في القيمة بلغت 7%.





أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الربع الأول من 2021 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 84 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 2%، يليها الأردن بقيمة 59 مليون دولاربنسبة نمو 42%، ليبيا بقيمة 58 مليون دولار نسبة نمو4%، الولايات المتحدة الامريكية 48 مليون دولار بنسبة نمو 24%، الجزائر بقيمة 45 مليون دولار بنسبة تراجع 5%، المغرب بقيمة 39 مليون دولار بنسبة نمو 49%،إيطاليا بقيمة 37 مليون دولار بنسبة نمو 34%، فلسطين بقيمة 32 مليون دولار ونسبة نمو 29%، لبنان بقيمة 31 مليون دولار ونسبة نمو 79% مقارنة بصادرات الربع الأول من عام 2020.





وأضاف التقرير أن قيمة صادرات الصناعات الغذائية الى الصين بلغت 24 مليون دولار بزيادة 18 مليون دولار، وإلى "الأردن" بقيمة صادرات 59 مليون دولار بزيادة 17 مليون دولار، والى "لبنان" بقيمة صادرات 31 مليون دولار وارتفاع 14 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 39 مليون دولار بارتفاع 13 مليون دولار، وإلى سوريا بقيمة صادرات 29 مليون دولار وزيادة بلغت 11 مليون دولار. وأوضح أن قيمة صادرات الصناعات الغذائية إلى "ألمانيا" بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 28 مليون دولار بزيادة بلغت 10 ملايين دولار، وإلى "إيطاليا"بقيمة صادرات بلغت 37 مليون دولار بزيادة بلغت 9 ملايين دولار، فيما بلغت صادرات الصناعات الغذائية إلى "الولايات المتحدة الأمريكية" نحو 48 مليون دولار بزيادة بلغت 9 ملايين دولار، وفى المركز العاشر "روسيا" بقيمة صادرات بلغت 21 مليون دولار بزيادة 9 ملايين دولار بالمقارنة بصادرات الربع الأول من عام 2020.





وأشار التقرير إلى ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية الى" الصين " خلال الربع الاول من العام الحالي لتسجل 25 مليون دولار مقارنة بقيمة 6 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 300%.





من جانبه، قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية المهندس هاني برزي إن المجلس يعمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية أعلن عنها في نهاية شهر مارس 2021 والتي اثمرت نتائجها في المرحلة الأولى عن تحديد نسب النمو المتوقعة في قطاع الصناعات الغذائية وأهم الأسواق المستهدفة لنمو الصادرات، وتحديد أهم المعوقات الداخليةوالخارجية، للعمل على حلها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة انطلاقا من دعم القيادة السياسية لملف تنمية الصادرات نظرا لأهميته الكبرى في توفير فرص عمل وزيادة احتياطي النقد الأجنبي والعمل على تقليل العجز في الميزان التجاري.





وأضاف قام المجلس بإيفاد 2 بعثة دراسية إلى تنزانيا وأوغندا في شهري مارس وإبريل على التوالي تمهيدا لإيفاد بعثات من الشركات الغذائية أعضاء المجلس إلى أوغندا خلال الفترة من 31 مايو إلى 3 يونيو 2021 ثم بعثة إلى تنزانيا خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو المقبل،لتنمية الصادرات إلى الدول الافريقية، وجارى الاعداد إلى 4 بعثات أخرى إلى الدول الافريقية خلال تلك الفترة.