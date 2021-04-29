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وزير النقل يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائري

الخميس 29/أبريل/2021 - 04:07 م
بوابة الفجر
محمد ممدوح
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تفقد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الخميس، أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وفي المسافة من كوبري المرج حتى طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى، برفقه محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان.

شملت الجولة تفقد كوبري المرج، الذي يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترًا، بواقع 3 حارات مرورية، وسيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، ويمر الكوبري أعلى محطة صرف المرج ومحطة مترو أنفاق المرج وموقف الأقاليم بالمرج.

كما تفقد كوبري مسطرد، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوبًا إلى جانب الكوبرى الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق.

ووجه الوزير بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذا المشروع الهام، الذي يقع على امتداد مساره 136 عملا صناعيا، تشمل 2 كوبري على النيل، و25 كوبري عند التقاطعات مع المحاور الرئيسية، و46 كوبري علوي، و63 نفقا.

وأعتبر أنه من أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى حيث يمر عليه ما يقرب من 213 ألف سيارة يوميًا، موضحا أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب سيصبح 8 حارات بكل اتجاه.
وزير النقل يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائري
وزير النقل يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائري
وزير النقل يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائري
وزير النقل يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائري
وزير النقل يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائري
وزير النقل يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائري

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وزير النقل مشروع تطوير الطريق الدائري كامل الوزير تطوير كوبر المرج

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