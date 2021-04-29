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"مثيرة للجدل".. صور جديدة للراقصة جوهرة في ساحة مسجد بالبحر الأحمر

الخميس 29/أبريل/2021 - 04:11 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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نشرت الراقصة جوهرة، صور جديدة لها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، من ساحة مسجد الميناء في الغردقة وهو أحد أكبر مساجد محافظة البحر الأحمر، وهو الأمر الذي أثار ردور فعل مختلفة.

وظهرت الراقصة في صور لها بساحة المسجد وهي مرتدية الزي الشرعي "الحجاب" عبارة عن عباءة بيضاء وغطاء للرأس من أمام ساحة مسجد الميناء في البحر الأحمر، وهو الأمر الذي أثار استياء البعض واستحسان البعض الآخر.

يذكر أن جوهرة كانت قد مرت بأزمة بعدما قامت الرقابة على المصنفات الفنية بتحرير محضر ضدها، بتهمة الرقص بدون ترخيص وارتدائها بدلة غير قانونية، كما تم تحرير محضر ضد المطرب الشعبي حسن شاكوش بتهمة الغناء بدون ترخيص.

"مثيرة للجدل".. صور جديدة للراقصة جوهرة في ساحة مسجد بالبحر الأحمر
"مثيرة للجدل".. صور جديدة للراقصة جوهرة في ساحة مسجد بالبحر الأحمر
"مثيرة للجدل".. صور جديدة للراقصة جوهرة في ساحة مسجد بالبحر الأحمر
"مثيرة للجدل".. صور جديدة للراقصة جوهرة في ساحة مسجد بالبحر الأحمر
"مثيرة للجدل".. صور جديدة للراقصة جوهرة في ساحة مسجد بالبحر الأحمر
"مثيرة للجدل".. صور جديدة للراقصة جوهرة في ساحة مسجد بالبحر الأحمر
"مثيرة للجدل".. صور جديدة للراقصة جوهرة في ساحة مسجد بالبحر الأحمر
"مثيرة للجدل".. صور جديدة للراقصة جوهرة في ساحة مسجد بالبحر الأحمر
"مثيرة للجدل".. صور جديدة للراقصة جوهرة في ساحة مسجد بالبحر الأحمر
"مثيرة للجدل".. صور جديدة للراقصة جوهرة في ساحة مسجد بالبحر الأحمر

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