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"الأوقاف" ترد على صور الراقصة جوهرة بساحة مسجد الميناء بالغردقة (صور)

الخميس 29/أبريل/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
محمد طه
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أثار ظهور الراقصة جوهرة بالحجاب والعباءة البيضاء أمام ساحة مسجد الميناء والذي يعد من أكبر وأشهر مساجد البحر الأحمر والذي يقع على شواطئ مدينة الغردقة ردود أفعال مختلفة بعد نشر الصور على صفحات الفيس بوك، حيث أثارت صور الراقصة جدلًا بين أهالي المدينة.

فيما أكد مصدر مسئول بمديرية أوقاف البحر الأحمر، أن التصوير لم يكن في المسجد إنما كان في الساحة الخارجية، حيث تستقبل السائحين وسط تعليمات بعدم القيام بأي أفعال خادشة أو قبلات خلال الزيارة وأن إدارة المسجد مخصصة العشرات من الإسدالات لارتدائها أثناء الزيارات وأن المسجد لا يستقبل زائرين من الأجانب منذ انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه، قال بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالغردقة، إن زيارة مسجد الميناء ضمن جولات السيتي تورز لمدينة الغردقة التي يتم تنظيمها للسائحين للتعريف بالعمارة الإسلامية وشرح تعاليم الإسلام وتشمل المساجد والكنائس الكبيرة والشهيرة وأنه لا يسمح بالمشاركة إلا من خلال ارتداء الإسدالات للدخول للمسجد وأن الدخول للمسجد متوقف منذ انتشار كورونا.
"الأوقاف" ترد على صور الراقصة جوهرة بساحة مسجد الميناء بالغردقة (صور)
"الأوقاف" ترد على صور الراقصة جوهرة بساحة مسجد الميناء بالغردقة (صور)
"الأوقاف" ترد على صور الراقصة جوهرة بساحة مسجد الميناء بالغردقة (صور)
"الأوقاف" ترد على صور الراقصة جوهرة بساحة مسجد الميناء بالغردقة (صور)
"الأوقاف" ترد على صور الراقصة جوهرة بساحة مسجد الميناء بالغردقة (صور)
"الأوقاف" ترد على صور الراقصة جوهرة بساحة مسجد الميناء بالغردقة (صور)
"الأوقاف" ترد على صور الراقصة جوهرة بساحة مسجد الميناء بالغردقة (صور)
"الأوقاف" ترد على صور الراقصة جوهرة بساحة مسجد الميناء بالغردقة (صور)

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جوهرة بوابة الفجر الفجر الغردقة الاوقاف

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