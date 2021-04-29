"الأوقاف" ترد على صور الراقصة جوهرة بساحة مسجد الميناء بالغردقة (صور)

أثار ظهور الراقصة جوهرة بالحجاب والعباءة البيضاء أمام ساحة مسجد الميناء والذي يعد من أكبر وأشهر مساجد البحر الأحمر والذي يقع على شواطئ مدينة الغردقة ردود أفعال مختلفة بعد نشر الصور على صفحات الفيس بوك، حيث أثارت صور الراقصة جدلًا بين أهالي المدينة.





فيما أكد مصدر مسئول بمديرية أوقاف البحر الأحمر، أن التصوير لم يكن في المسجد إنما كان في الساحة الخارجية، حيث تستقبل السائحين وسط تعليمات بعدم القيام بأي أفعال خادشة أو قبلات خلال الزيارة وأن إدارة المسجد مخصصة العشرات من الإسدالات لارتدائها أثناء الزيارات وأن المسجد لا يستقبل زائرين من الأجانب منذ انتشار فيروس كورونا.



