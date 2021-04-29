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إزالة 10 حالات مبان مخالفة بمنطقة القابوطي الجديد جنوب بورسعيد (صور)

الخميس 29/أبريل/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، استمرار حملات حي الجنوب لمتابعة وإزالة مخالفات البناء على أراضي وممتلكات الدولة وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك في إطار خطة الدولة لاسترداد املاكها ومنع التعدي على الأراضي مرة أخرى.

وأكد محافظ بورسعيد، أن حي الجنوب برئاسة الأستاذ أحمد زغلف قام بحملة مكبرة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وأسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات مبانٍ مخالفة عشوائية بمنطقة القابوطي الجديد، والتشديد على معاقبة المخالفين بالتعدي على ممتلكات الدولة.
إزالة 10 حالات مبان مخالفة بمنطقة القابوطي الجديد جنوب بورسعيد (صور)
إزالة 10 حالات مبان مخالفة بمنطقة القابوطي الجديد جنوب بورسعيد (صور)
إزالة 10 حالات مبان مخالفة بمنطقة القابوطي الجديد جنوب بورسعيد (صور)
إزالة 10 حالات مبان مخالفة بمنطقة القابوطي الجديد جنوب بورسعيد (صور)
إزالة 10 حالات مبان مخالفة بمنطقة القابوطي الجديد جنوب بورسعيد (صور)
إزالة 10 حالات مبان مخالفة بمنطقة القابوطي الجديد جنوب بورسعيد (صور)
إزالة 10 حالات مبان مخالفة بمنطقة القابوطي الجديد جنوب بورسعيد (صور)
إزالة 10 حالات مبان مخالفة بمنطقة القابوطي الجديد جنوب بورسعيد (صور)

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