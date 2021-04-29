Advertisements
إزالة 10 حالات مبان مخالفة بمنطقة القابوطي الجديد جنوب بورسعيد (صور)
الخميس 29/أبريل/2021 - 04:14 م
شيماء الريس
Advertisements
أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، استمرار حملات حي الجنوب لمتابعة وإزالة مخالفات البناء على أراضي وممتلكات الدولة وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك في إطار خطة الدولة لاسترداد املاكها ومنع التعدي على الأراضي مرة أخرى.
وأكد محافظ بورسعيد، أن حي الجنوب برئاسة الأستاذ أحمد زغلف قام بحملة مكبرة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وأسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات مبانٍ مخالفة عشوائية بمنطقة القابوطي الجديد، والتشديد على معاقبة المخالفين بالتعدي على ممتلكات الدولة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements