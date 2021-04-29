إزالة 10 حالات مبان مخالفة بمنطقة القابوطي الجديد جنوب بورسعيد (صور)

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، استمرار حملات حي الجنوب لمتابعة وإزالة مخالفات البناء على أراضي وممتلكات الدولة وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك في إطار خطة الدولة لاسترداد املاكها ومنع التعدي على الأراضي مرة أخرى.



