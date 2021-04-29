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نجمة مسلسل "موسي" ضحيه حلقه اليوم في "رامز عقله طار" اليوم

الخميس 29/أبريل/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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تقع الفنانه سمية الخشاب ضحية مقلب الفنان رامز جلال، في الحلقه السابع عشر من برنامج "رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعة 6:24 بتوقيت مصر.



يذكر أن الفنانة سميه الخشاب، تشارك في السباق الحالي بمسلسل "موسي" بطوله محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، عبير صبري، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة.



يواصل النجم رامز جلال، تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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