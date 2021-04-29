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"سأرتدي قميص ريال مدريد".. مبابي يبلغ باريس بفريقه القادم

الخميس 29/أبريل/2021 - 04:13 م
مبابي
مبابي
علي نبوي
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أبدى الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان رغبته في الرحيل عن النادي الباريسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والانتقال لنادي ريال مدريد.

ويعتبر كيليان مبابي واحدا من اللاعبين البارزين في الكرة العالمية في السنوات الأخيرة لما يمتلكه المهاجم الدولي الفرنسي من قدرات وإمكانيات كبيرة.

وكشفت تقارير صحفية اليوم الخميس بأن رغبة مبابي تكمن في عدم تجديد عقده واللعب مع ريال مدريد.

وأضافت التقارير بأن إدارة باريس تفتح أبوابها لبيع مبابي هذا الصيف، حيث يعلمون أن مبابي قادر على تحمل الضغوطات حتى يونيو 2022 للمغادرة مجانًا.

وتابعت بأن  المبلغ الذي سيتم الحصول عليه من صفقة بيع كيلينا مبابي، سيتم دفعه في صفقة كريستيانو رونالدو.

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