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الزراعة: تشديد الرقابة على منافذ وأسواق بيع الفسيخ والرنجة

الخميس 29/أبريل/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توجيهاته الى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بتشديد الرقابة وتكثيف حملات المتابعة والتفتيش على مواقع تصنيع وبيع وتداول الاسماك الطازجة والمجمدة والمملحة والمدخنة بمناسبة شم النسيم

من ناحيته قال د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة تواصل حملات التفتيش المفاجئة
 على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع منتجات اللحوم خلال الإجازة وأعياد الربيع وشم النسيم، مؤكدا إلى أن الأولوية الأولى للحملات التفتيشية هي ضمان تداول منتجات غذائية آمنة لحماية الصحة العامة للمواطنين.

 ‏من ناحيته قال د حاتم كمال مدير مديرية الطب البيطري بالغربية أن حملات التفتيش على منافذ بيع الأسماك والفسيه والرنجة خلال الثلاثة أيام الماضية أسفرت عن ضبط ٢٣٥٠ كجم اسماك مدخنه( رنجه ) واسماك مجهزه للتصنيع (هارنح ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي و ٢١٥٠ كجم  اسماك مدخنه( رنجه ) واسماك مجهزه للتصنيع (هارنح ) يشتبه بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ عل جميع المضبوطات وتحريزها و اتخاذ الإجراءات القانونيه المتبعة والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة المختصه في ذلك.

كما صرح د أحمد صالح مدير مديرية الطب البيطري بمحافظه اسوان بأن اطباء اداره المجازر بالمديريه قاموا بحملة تفتيش مكثفة ومكبرة علي محلات بيع الاسماك والفسيخ للتأكد من سلامتها للاستهلاك الادامي 
 ‏ياتي كل ذلك بناءا على توجيهات وزير الزراعة بتشديد الرقابة البيطريه علي الأسواق وكافة المنتجات الغذائيه ذات الاصل الحيواني في إطار مشاركة الأخوه المسيحيين بأعيادهم وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

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