مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في مأرب

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية في محافظة مأرب.

حيث جرى توزيع 47 طنًا و722 كيلو غراما من السلال الغذائية للأسر المحتاجة والنازحة والأرامل بمديرية الجوبة، استفاد منها 2,676 فردا.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في اليمن خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442.