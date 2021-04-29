الباحث أنور مكين: الكنيسة لا تصلي من الأجبية في أسبوع الالام

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الفترة الحالية بأقدس أيامها على الإطلاق، وهي فترة "أسبوع الالام"، التي تنظم خلالها الكنيسة يوميًا البصخة المُقدسة.





وقال الباحث أنور مكين، في تصريحات خاصة إن الكنيسة القبطية الارثوذكسية تمتنع عن أداء مزامير وصلوات السواعي من كتاب الأجبية على مدار أسبوع الالام.





وعلل "مكين" ذلك بأن أباء الكنيسة القبطية الارثوذكسية القدامى اقتطفوا من سفر المزامير كل ما تنبأ عن الام السيد المسيح، وهى المزامير التى تقرأ قبل كل انجيل فى كل ساعة من ساعات البصخة.





وكلمة "بصخة" أو"البسخة" هي الصورة اليونانية لنفس كلمة "فصح" العبرية "بيسح" ومعناها "الاجتياز" أوالعبور" وتطلق على فترة أسبوع الآلام.





وقد نُقِلَت بلفظها تقريبًا أوبمعناها إلى معظم اللغات، فهي في القبطية واليونانية "بصخة "، وفي العربية "فصح"، وفي الإنجليزية "Pass-over".