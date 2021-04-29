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الأهلي يكشف سر عدم احتفاله بمرور 114 عاما على تأسيسه

الخميس 29/أبريل/2021 - 04:30 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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كشف العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي،  عن كيفية ادارة الأهلي للملفات داخل مجلس الإدارة.

وقال العامري فاروق عبر برنامج النجوم في رمضان مع ريهام  سويلم اليوم: " الأهلي يدار بطريقتين في اتخاذ القرارات، الطريقة الأولي ان بيتم طرح الامر غلى جميع اعضاء الادارة ومناقشة جميع الاراء ومن ثم اختيار القرار المناسب".

وأضاف: "الطريقة الثانية ان هناك لجان داخل مجلس الادارة من اعضاء مجلس الأهلي، ومن الممكن أن يتم السماح باتخاذ راي خارج اعضاء اللجنة، ومن ثم عرضها على المجلس بالكامل واتخاذ القرار".

وواصل: " انه حصل على فرصة كبيرة عندما كان عضو في ادارة الأهلي،  بأن يكون المسئول على لجنة التوثيق، مضيفا ان الاهلي يمتلك جميع محاضر النادي الاهلي منذ تواجده على مدار 100 سنه

وتابع: " لم نحدد اي احتفال بمناسبة مرور 114 عام بسبب الاحداث التي يمر به البلاد من فيروس كورونا". 

وأوضح: " أن القلادة الذهبية من اقتراح اعضاء مجلس الإدارة،  وكان للكابتن محمود الخطيب دور مهم في خروج القلادة الذهبية". 

واختتم: "انه تم تكريم المستشار محمود فهمي فقط،  وانه لم يتم حتي الان اختيار اي اسم من اجل تسليمه قلادة الاهلي الذهبية".

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