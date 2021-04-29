أتلتيكو مدريد يستهدف التعاقد مع ديبالا

يحظى الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، باهتمام من جانب أتليتكو مدريد الإسباني، لضمه خلال الفترة المقبلة.





وأوضحت تقارير صحفية أن أتليتكو مدريد طلب التعاقد مع نجم يوفنتوس مقابل انتقال ألفارو موراتا، مهاجم الروخيبلانكوس المعار إلى اليوفي.





وأكدت أن يوفنتوس رفض هذا العرض على الرغم من أن عقد ديبالا ينتهي بعد عام واحد فقط، ولم يتم حسم أمر تجديد عقده حتى الآن.





وأشارت التقارير إلى أن موراتا لا يمانع في الاستمرار مع يوفنتوس، بينما يرحب ديبالا بخوض تجربة جديدة في الموسم المقبل، كما أن اللعب لأتلتيكو مدريد يغريه.



