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تكليف محمود الزعبلاوي بتسيير أعمال عمادة "زراعة بنها"
الخميس 29/أبريل/2021 - 04:30 م
محمد ضوه
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أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها قرارا بتكليف الدكتور محمود الزعبلاوي الأستاذ بقسم المحاصيل ووكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب بتسيير أعمال عمادة كلية الزراعة بجانب عمله.
وكما أصدر الجيزاوي، قرارا بتجديد ندب الدكتور إسلام عبد الغفار الشعراوي المدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة بشبرا للعمل مديرا تنفيذيا للمعلومات بالجامعة (cio).
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