عاجل - نجم الزمالك مُهدد بالإيقاف من الفيفا

كشفت تقارير صحفية أن الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك بات مهددا بالايقاف حال رحيله عن القلعه البيضاء قبل انتهاء بطوله الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.





واتفق مسؤولو اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، على استمرار اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم الموسم الجاري، حتى موعد انتهاء المسابقة يوم 30 سبتمبر المقبل ، وعدم السماح برحيلهم نهاية شهر يونيو 2021، تنفيذاً لما أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في هذا الملف.





ويرفض فرجاني ساسي تجديد عقده مع الزمالك ويتمسك بالرحيل عن القلعه البيضاء نهايه الموسم الحالي بسبب رفض اداره النادي تنفيذ طلباته الماليه





ويشترط فرجاني ساسي الحصول على 55 مليون جنيه في الموسم من اجل تجديد عقده مع الزمالك وهذا ما ترفضه ادارة النادي بسبب الازمه الماليه التي يعاني منها النادي في الوقت. الحالي.





و لن يستطيع فرجاني ساسي مغادره النادي الزمالك بعد عقده في 30 يونيو المقبل واصبح مضطرا للاستمرار مع الفريق حتى انتهاء المسابقة في 30 سبتمبر المقبل وحال مخالفة ذلك قد يتعرض لعقوبة الايقاف من جانب الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا



