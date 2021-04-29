100 % نسبة اعتماد الجودة للمعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم

أعلن محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، حصول ٤٧ معهدًا أزهريًّا على اعتماد هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بنسبة بلغت ١٠٠%، حيث تقدم ٤٧ معهدًا أزهريًّا من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ ٢٠٢١م، وتم اعتمادهم جميعا من قبل هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.



وأوضح وكيل الأزهر، أن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يقدم الدعم الكامل لجميع المعاهد الأزهرية، مشيرا إلى أنه يتم تأهيل المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد طبقًا لخطة سنوية، تتضمن الاهتمام بالقدرة المؤسسية للمعاهد المدرجة بها، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للأزهر من حيث توفير نظم الأمن والسلامة، واستكمال تجهيزات حجرات الأنشطة، والمعامل المختلفة، والمكتبات، والحاسب الآلي، وتجهيز حجرات الدراسة، والملاعب الرياضية، فضلًا عن الاهتمام بالفاعلية التعليمية، وتشكيل فرق العمل وإنشاء وحدة دائمة للتدريب والجودة، ويتم في ضوء الخطط المعتمدة تقديم الدعم الفني للعاملين بهذه المعاهد من خلال برامج الدعم الفني النظرية، والعملية، من خلال التدريب المستمر علي التعلم النشط، وصولًا إلى إعداد ملف التقدم الذي يتم تقديمه للهيئة، مع طلب التقدم والرسوم المقررة، للنهوض بالعملية التعليمية والالتزام بأعلى معايير الجودة بالمعاهد الأزهرية.



وأكد وكيل الأزهر أن تلك القرارات تأتي انعكاسا لالتزام المعاهد الأزهرية بمختلف معايير الجودة في العملية التعليمية بما يتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.