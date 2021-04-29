باحث كنسي: لهذا تضئ الكنيسة 3 شموع في صلاة البصخة

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الفترة الحالية بأقدس أيامها على الإطلاق، وهي فترة "أسبوع الالام"، التي تنظم خلالها الكنيسة يوميًا البصخة المُقدسة.





وقال الباحث اسحق عجيب، المتخصص في الطقس الكنسي، في تصريحات خاصة، إن الطقس الكنسي يطالب الكهنة والشمامسة بإضاءة 3 شموع خلال خدمة صلاة البصخة المقدسة، وذلك رمزا للنص الكتابي الوارد في سفر المزامير "نور" سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي".





واضاف:"والكنيسة فى كل صلاة من البصخة تقرأ نبؤات ومزمور ونص من نصوص الإنجيل، وكل شمعة ترمز لقراءة من هذه القراءات الثلاثة.





وكلمة "بصخة" أو"البسخة" هي الصورة اليونانية لنفس كلمة "فصح" العبرية "بيسح" ومعناها "الاجتياز" أوالعبور" وتطلق على فترة أسبوع الآلام.





وقد نُقِلَت بلفظها تقريبًا أوبمعناها إلى معظم اللغات. فهي في القبطية واليونانية "بصخة "، وفي العربية "فصح"، وفي الإنجليزية "Pass-over".