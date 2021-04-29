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شاهد جميع أهداف محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

الخميس 29/أبريل/2021 - 04:30 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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حرص نادي ليفربول على مغازلة نجمه المصري محمد صلاح بعد موسم للنسيان من جانب الفريق في كل البطولات التي شارك بها.

ونشر حساب ليفربول الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جميع أهداف محمد صلاح هذا الموسم، والتي تخللها أهداف مميزة ورائعة في شباك المنافسين ويعد الفرعون من أبرز اللاعبين في صفوف الريدز في ظل تراجع مستوى عدد كبير من النجوم.

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 هدفا خلف نجم توتنهام هوتسبر هاري كين.

وينتظر صلاح خوض مواجهة قوية ومرتقبة تجمع فريقه بنظيره مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع القادم.


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