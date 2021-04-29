تفاصيل إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في السخنة

تستعد الدولة المصرية لإنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في العين السخنة لتحويلها لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في السخنة.



١. قررت مصر، إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات يقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



٢. ويعتبر الأول والأكبر من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يسهم في أن تتبوأ مصر مكانة مميزة في مجال إنتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية مثل منتجات البولي إيثيلين والبولي بروبلين ووقود السفن وغيرها من المنتجات.



٣. تم التوقيع عقد بين شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات.



٤. يستهدف إنشاء مجمع صناعي للتكرير وإنتاج مجموعة من المنتجات البترولية والكيماوية ذات القيمة المضافة كالبولي إيثلين والبولي بروبلين والبولي استر ووقود السفن وغيرها من المنتجات البترولية والكيماوية.



٥. يقام المشروع على مساحة 3،56 مليون متر مربع ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطوري المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة.



٦. تكلفة استثمارية 7،5 مليار دولار أمريكي.



٧. ويعد الغرض من هذا المجمع الصناعي تحقيق قيمة مضافة مرتفعة في هذه الصناعة، وسد احتياجات السوق المحلية من منتجات المشروع وتقليل حجم واردات الدولة من تلك المنتجات بالإضافة إلى خلق فرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة.



٨. يعد المشروع واحدًا من أركان استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير صناعة التكرير والبتروكيماويات في مصر.



٩. ويعتمد على الخبرات والإمكانيات المتاحة وموقع مصر المميز، بالإضافة إلى تحقيق القيمة المضافة من هذه المنتجات وبالتالى تقليل تكاليف استيرادها، والسماح بتواجد صناعات تكميلية عديدة وتصدير الفائض لتحقيق دخل إضافي من العملة الأجنبية وتحسين الميزان التجاري للدولة.



١٠. كما يوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لشباب مصرنا العزيزة.



١١. المجمع الجديد سيكون أحد الركائز الأساسية في المشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.



١٢. في إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية.