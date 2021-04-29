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مطران الكنسية الكاثوليكية بالبحر الأحمر يترأس قداس خميس العهد (صور)

الخميس 29/أبريل/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
محمد طه
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ترأس القمص يؤانس اديب راعي الكنيسة الكاثوليكية وكيل مطرانية الاقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، صلوات لقان وقداس خميس العهد، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة.

وشهدت الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، والتأكيد على الإلتزام بالتعليمات التى من شأنها الحفاظ على المسافات البينة.

ومن جانبه قال القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أن الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر دائمًا تراعى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وتماشيا مع تعليمات وزارة الصحة.

وأضاف وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ"لفجر"، أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة من قياس درجات الحرارة لشعب الكنيسة، ثم يتم مرور الأفراد من بوابة تعقيم، لافتًا أنه يتم تعقيم الكنيسة بشكل مستمر مع المحافظة على الإلتزام بالمسافات البينية.
مطران الكنسية الكاثوليكية بالبحر الأحمر يترأس قداس خميس العهد (صور)
مطران الكنسية الكاثوليكية بالبحر الأحمر يترأس قداس خميس العهد (صور)
مطران الكنسية الكاثوليكية بالبحر الأحمر يترأس قداس خميس العهد (صور)
مطران الكنسية الكاثوليكية بالبحر الأحمر يترأس قداس خميس العهد (صور)
مطران الكنسية الكاثوليكية بالبحر الأحمر يترأس قداس خميس العهد (صور)
مطران الكنسية الكاثوليكية بالبحر الأحمر يترأس قداس خميس العهد (صور)
مطران الكنسية الكاثوليكية بالبحر الأحمر يترأس قداس خميس العهد (صور)
مطران الكنسية الكاثوليكية بالبحر الأحمر يترأس قداس خميس العهد (صور)

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