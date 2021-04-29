تعقيم وتطهير مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا

قال أشرف انور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إنه تم العمل على تعقيم وتطهير مبنى الوحدة، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للموظفين والمواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.



وتابع أنور، أن الوحدة المحلية تقوم بالتعقيم بشكل دوري علي المبني وجميع المنشآت التابعة لها، بأيام العطلات الأسبوعية والرسمية، وذلك بناءًا على توجيهات وحرص السيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بتطبيق الإجراءات اللازمة والاحترازية ضد فيروس كورونا.



وأضاف أنور، أن الوحدة المحلية تشدد بشكل دوري علي جميع رؤوساء المجالس القروية ورؤساء الأحياء التابعة للمدينة بتطهير جميع المنشآت التابعة لها، كما طلب من أصحاب المنشآت الخاصة والحيوية لإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.