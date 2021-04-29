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لما يحدث ترحيل لمقاعد الكهنة والشمامسة في أسبوع الالام بالكنيسة؟

الخميس 29/أبريل/2021 - 04:33 م
اسبوع الالام
اسبوع الالام
خاص الفجر
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تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الفترة الحالية بأقدس أيامها على الإطلاق، وهي فترة "أسبوع الالام"، التي تنظم خلالها الكنيسة يوميًا البصخة المُقدسة.


وتسائل البعض حول وقوف الكهنة والشمامسة في مقدر اكثر من مترين خلف مكانهم الطبيعي، وهوما يسمى كنسيا بمنطقة الخوروس الثاني، وذلك خلال فترة اسبوع الالام والبصخة المقدسة، وعلل المرتل ابرام منصور، في تصريحات خاصة الامر قائلا إن السبب في ذلك هوأن السيد المسيح صلب في جبل الجلجثة الذي هوفي موضع الاقرانيون والمتمركز خارج اورشليم.


واشار "منصور" الى ان السبب في ذلك ايضا تطبيق النص الكتابي الوارد في الكتاب المقدس "فلنخرج إليه خارج المحلة حاملين عاره" (عب 13 : 12)


وكلمة "بصخة" أو"البسخة" هي الصورة اليونانية لنفس كلمة "فصح" العبرية "بيسح" ومعناها "الاجتياز" أوالعبور" وتطلق على فترة أسبوع الآلام.


وقد نُقِلَت بلفظها تقريبًا أوبمعناها إلى معظم اللغات.  فهي في القبطية واليونانية "بصخة "، وفي العربية "فصح"، وفي الإنجليزية "Pass-over".

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