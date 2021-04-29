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الاب ابراهيم مؤنس: السجود والميطانيات في الصباح فقط بأسبوع الألام

الخميس 29/أبريل/2021 - 04:47 م
اسبوع الالام
اسبوع الالام
خاص الفجر
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تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الفترة الحالية بأقدس أيامها على الإطلاق، وهي فترة "أسبوع الالام"، التي تنظم خلالها الكنيسة يوميًا البصخة المُقدسة.


وأكد الاب ابراهيم مؤنس، استاذ علم اللاهوت الطقسي، في تصريحات خاصة انه خلال البصخة المقدسة تتلى الطلبات الخاصة بكل ركن من اركان الحياة على مدار فترتين الاولى في الصباح ويلازمها ميطانيات اي سجود.


واشار الاب مؤنس الى ان الفترة الثانية في المساء ولكن لا يلازمها السجود، ولعل السبب في ذلك وفق تعبيره هوان ساعات الصباح يكون المؤمنين صائمني خلالها والصوم مع السجود يصيب النفس بحالة من الخشوع، لكن السجود مع بطن ممتلئة بالطعام قد لا يؤدي الى النتيجة الروحية المنشودة.


وكلمة "بصخة" أو"البسخة" هي الصورة اليونانية لنفس كلمة "فصح" العبرية "بيسح" ومعناها "الاجتياز" أوالعبور" وتطلق على فترة أسبوع الآلام.


وقد نُقِلَت بلفظها تقريبًا أوبمعناها إلى معظم اللغات.  فهي في القبطية واليونانية "بصخة "، وفي العربية "فصح"، وفي الإنجليزية "Pass-over".

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