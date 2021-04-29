عاجل - انفراد.. أزمة كبرى بين كارتيرون وإدارة الزمالك

علم " الفجر الرياضي " عن وجود أزمة كبيرة بين المدير الفنى للفريق الأول بنادى الزمالك الفرنسى باتريس كارتيرون ومجلس إدارة النادى المعين.





وبدأت الأزمة بعدما طالب المدير الفنى الحصول على جواز سفره بداعى تجديد صلاحيته قبل إنتهاؤها إلا أن مسئولى الزمالك وافقوا على طلبه بشرط أن يرافقه مندوب ممثلا على النادى خلال قيامه بتجديد جواز السفر تجنبا لحدوث سيناريو مشابه لرحيل المدير الفنى بشكل مفاجئ دون موافقة الإدارة.





وقابل كارتيرون طلب مجلس إدارة الزمالك المعين بالرفض تماما وثار غضبه ودخل فى نقاش حاد مع رئيس اللجنة المعينة لقيادة نادى الزمالك وأنه لاداعى للشك فى شخصه وأن الغرض فقط هو تجديد جواز السفر فقط ولا يصح أن يصطحب معه مندوب عن النادى كضمان لعدم سفره أو تخليه عن قيادة الفريق.





جدير بالذكر أن كارتيرون سبق وأن تولى قيادة الزمالك قبل أن يرحل لقيادة التعاون السعودى ثم العودة مجددا للزمالك بعد الإستغناء عن باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق.



