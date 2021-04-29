المرتل ريمون سمير: الكنيسة لا تصلي على المتوفين في اسبوع الالام

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الفترة الحالية بأقدس أيامها على الإطلاق، وهي فترة "أسبوع الالام"، التي تنظم خلالها الكنيسة يوميًا البصخة المُقدسة.





وتسائل البعض عن سبب إتمام الكنيسة القبطية الارثوذكسية، لما يُسمى بطقس التجنيز العام، الذي تتمه الكنيسة عقب الانتهاء من احد الشعانين مباشرة، وهوما اجاب عنه في تصريحات خاصة المرتل ريمون سمير، الذي قال إن الكنيسة خلال اسبوع الالام، لا تهتم الا بالسيد المسيح والالامه، وبناء عليه فهى لا تصلي على المنتقلين.





واشار الى ان هناك جواب من الناحية الطقسية، وهوان الكنيسة تتمم طقس الجناز العام لأنه فى أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء في البصخة لا يُرفع بخور، فتقام صلاة تجنيز مقدمًا للذين يموتون أثناء أسبوع الآلام.





وكلمة "بصخة" أو"البسخة" هي الصورة اليونانية لنفس كلمة "فصح" العبرية "بيسح" ومعناها "الاجتياز" أوالعبور" وتطلق على فترة أسبوع الآلام.





وقد نُقِلَت بلفظها تقريبًا أوبمعناها إلى معظم اللغات. فهي في القبطية واليونانية "بصخة "، وفي العربية "فصح"، وفي الإنجليزية "Pass-over".