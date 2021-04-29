هيئة ضمان جودة التعليم تعتمد 5 كليات و4 برامج تعليمية بالتعليم العالي





كما اعتمد المجلس ٤ برامج تعليمية بكلية الهندسة جامعة القاهرة وهم، برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربية، برنامج الهندسة الكهربية تخصص هندسة الاتصالات والحاسبات، برنامج الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات، برنامج هندسة الحاسبات.



كما أصدر المجلس عدة قرارات اعتماد لعدد ١٢١ مدرسة، و٤٨ معهد أزهري بالتعليم قبل الجامعي.

اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في جلسته اليوم برئاسة الأستاذة الدكتورة يوهانسن عيد - رئيس الهيئة، ٥ كليات وهم كلية طب الفم والأسنان جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، كلية التربية جامعة حلوان، كلية الطب بقنا جامعة جنوب الوادي، كلية الهندسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، كلية الطب البشري بنين بدمياط جامعة الأزهر.