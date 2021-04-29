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الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل " رفاق " تقدم عدداً من البرامج لمستفيديها
الخميس 29/أبريل/2021 - 04:49 م
الفجر السعودي
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قدمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل " رفاق " خلال شهري شعبان ورمضان المبارك عدداً من البرامج لمستفيديها من الأيتام واليتيمات والأرامل البالغ عددهم 4000 مستفيد، بتكلفة إجمالية بلغت 3.907.745 ريالاً ، وذلك انطلاقاً من دورها الإنساني والمجتمعي.
وأوضحت
الجمعية أن البرامج اشتملت على الكفالة الشهرية بمبلغ 2.020.100 ريال ، وتوزيع
السلة الرمضانية البالغ عددها 4.928 سلة غذائية ، كما وزعت الجمعية 1130 كرتوناً
من التمور.
ولفتت الجمعية
النظر إلى أن عدد الحالات الطارئة لبرنامج مودة لعام 2021م بلغ 275 حالة اشتملت
على : أثاث، وأجهزة كهربائية، وإيجار، وصيانة، وترميم .
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