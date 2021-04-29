الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل " رفاق " تقدم ‏عدداً من البرامج ‏لمستفيديها

قدمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل " رفاق " خلال شهري شعبان ورمضان المبارك عدداً من البرامج ‏لمستفيديها من الأيتام واليتيمات والأرامل البالغ عددهم 4000 مستفيد، بتكلفة إجمالية بلغت 3.907.745 ريالاً ، وذلك انطلاقاً من ‏دورها الإنساني والمجتمعي.

وأوضحت الجمعية أن البرامج اشتملت على الكفالة الشهرية بمبلغ ‏‏2.020.100 ريال ، وتوزيع السلة الرمضانية البالغ عددها 4.928 سلة ‏غذائية ، كما وزعت الجمعية 1130 كرتوناً من التمور.

ولفتت الجمعية النظر إلى أن عدد الحالات ‏الطارئة لبرنامج مودة لعام 2021م بلغ 275 حالة اشتملت على : أثاث، ‏وأجهزة كهربائية، وإيجار، وصيانة، وترميم .‏