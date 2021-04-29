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لما لاتنظم الكنيسة قداسات في اسبوع الالام؟ باحث كنسي يجيب

الخميس 29/أبريل/2021 - 04:52 م
اسبوع الالام
اسبوع الالام
خاص الفجر
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تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الفترة الحالية بأقدس أيامها على الإطلاق، وهي فترة "أسبوع الالام"، التي تنظم خلالها الكنيسة يوميًا البصخة المُقدسة.


واشار الباحث الكنسي عادل حنين، في تصريحات خاصة إلى أن الكنيسة القبطية تمتنع خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء في أيام أسبوع البصخة، عن تنظيم وإتمام طقوس القداسات الالهية.


واشار "حنين" إلى أن السبب في ذلك هوأن خروف الفصح كان يشترى بحسب وصية الله لبني اسرائيل والذي كان رمزا للسيد المسيح فى اليوم العاشر ويبقى تحت الحفظ الى اليوم الرابع عشر (خر 12 : 36)، حيث أن الخروف يُذبح فى اليوم المذكور بين العشائين.

واضاف أنه بما أن يوم السبت كان بدء الفصح فى السنة التى صلب فيها المسيح، فيكون ذبح الخروف يوم الجمعة بين العشائين وبما أن المسيح صنع العهد الجديد قبل ذبح خروف فصح اليهود بيوم واحد، فلا تكون ذبيحة فى الأيام من الإثنين إلى الأربعاء وفي يوم الخميس رسم السيد المسيح سر الشكر.


وكلمة "بصخة" أو"البسخة" هي الصورة اليونانية لنفس كلمة "فصح" العبرية "بيسح" ومعناها "الاجتياز" أوالعبور" وتطلق على فترة أسبوع الآلام.


وقد نُقِلَت بلفظها تقريبًا أوبمعناها إلى معظم اللغات.  فهي في القبطية واليونانية "بصخة "، وفي العربية "فصح"، وفي الإنجليزية "Pass-over".

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